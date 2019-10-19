Son Dakika Haberleri: Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü

Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü

31 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yol kenarında arkadaşıyla beklerken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü, System.String[]

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yol kenarında arkadaşıyla beklerken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Arkadaşı gözleri önünde ölen kamyon şoförü kazayı anlattı


Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde Yulaflı Mahallesi mevkiindeki bir benzin istasyonunun girişinde meydana geldi. Kamyon garajına aracını park ettikten sonra yolun karşısına geçen ve kendisini İstanbul Hadımköy'e götürecek aracı beklemeye başlayan iki şoför arkadaştan Mehmet Beşir Sabır'a (39) Çerkezköy istikametine doğru seyir halinde olan Saffet D. idaresindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce uzağa savrulan Mehmet Beşir Sabır olay yerinde yaşamını kaybetti. Kaza anı olayın meydana geldiği yerdeki benzinliğin güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken kazayı haber alan Mehmet Beşir Sabır'ın yakınları ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de kaza yerine geldi. Polis ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mehmet Beşir Sabır'ın cansız bedeni incelenmek üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü Saffet D. polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Ergene, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:20 Kaynak: İHA
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