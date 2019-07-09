Son Dakika Haberleri: Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)
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Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)

31 dakika önce

SİVAS'ta, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu eşi ve çocuklarının yaralandığı kazada hayatını kaybeden öğretmen Şerife Bolat Kurt (47), memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3), System.String[]
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SİVAS'ta, otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu eşi ve çocuklarının yaralandığı kazada hayatını kaybeden öğretmen Şerife Bolat Kurt (47), memleketi Osmaniye'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Sivas- Tokat yolunda Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. Levent Kurt (46) yönetimindeki 60 NV 262 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile birlikte otomobildeki eşi Şerife (47) ile çocukları İbrahim (19) ve Süleyman Kurt (16) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezi'nde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerif Kurt (47) hayatını kaybetti. Baba ve çocuklarının tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Öğretmen Şerife Bolat Kurt'un cenazesi memleketi Osmaniye'ye getirildi. Devlet Hastanesi morgundan alınan Kurt'un cenazesi, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Şerife Bolat Kurt'un cenazesi Fakıuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:34 Kaynak: DHA
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