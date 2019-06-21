Son Dakika Haberleri: Otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralı
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Otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralı

13 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün TIR'a çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, duvara çarptı.

Otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı: 5 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sürücüsünün TIR'a çarpmamak için direksiyon kırdığı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, duvara çarptı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 17.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolundaki Alparslan Türkeş köprülü kavşağında meydana geldi. Ankara yönünde 06 EY 7880 plakalı otomobille giden Mustafa Dündar (48), kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen Babaemir Demir (53) yönetimindeki 50 AC 317 plakalı TIR'a çarpmamak için direksiyon kırdı. Dündar'ın kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, duvara çarparak, durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Dündar ile otomobilde bulunan Hüseyin (55), Mehmet (56), Ali Dündar (52) ile R.D. (87) yaralandı. Otomobilde sıkışan R.D., itfaiye ekibinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Öte yandan itfaiye görevlileri, otomobilden sızan yağ nedeniyle kayganlaşan yola talaş dökerek, önlem aldı.  Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:41 Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel
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