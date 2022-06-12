Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı

12.06.2022 00:16
Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te yol kenarında bulunan asfalt düzeltme silindir aracına çarpması sonucunda otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Bilecik'te yol kenarında bulunan asfalt düzeltme silindir aracına çarpması sonucunda otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Bilecik istikametine giden Hüseyin Ö. idaresindeki 11 AC 441 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Küplü Köyü ile Aşağıköy arasında devam eden üst geçit inşaat alanından geçisi esnasında yol kenarında park halinde bulunan yol düzleme silindirine çarptı. Çarpma sonucunda sürücü Hüseyin Ö., araç içindr sıkıştı. Olay yerinde gelen AFAD arama ve kurtarma ekibi yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı olay yerinde ki 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelem devam ediyor. - BİLECİK

Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı
Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı
Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı
Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Park halindeki silindire çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Yerel kuvvetli yağışlar etkisini devam ettirecek Yerel kuvvetli yağışlar etkisini devam ettirecek
Kaynak: İHA

Eskişehir, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobil yol kenarındaki silindir aracına çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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