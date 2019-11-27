Son Dakika Haberleri: Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı
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Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçip şarampole düştü.

Otomobil yol kenarındaki tepeye çarptı: 3 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Selendi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan araç karşı şeride geçip şarampole düştü. Düşerken yol kenarındaki tepeye çarpan otomobildeki 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında, Kınık Mahallesi Ramazan Hocalar Mevkisi'nde meydana geldi. Ferit Kandırmış (77), yönetimindeki 35 MEU 56 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı yöne geçen otomobil şarampole düşüp, yol kenarındaki tepeye çarptı. Kazada sürücü Kandırmış ile araçta bulunan Şelale Kaya (53) ve kızı Halise Gül Kaya (17) yaralandı. Yaralılar ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Selendi, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:11 Kaynak: DHA
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