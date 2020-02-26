Otomobil, yol kenarındaki tezgaha daldı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, yol kenarındaki tezgaha daldı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil, yol kenarındaki tezgaha daldı: 2 yaralı

6 saat önce

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ürün satış tezgahına çarptı.

Otomobil, yol kenarındaki tezgaha daldı: 2 yaralı, System.String[]

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ürün satış tezgahına çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu İnegöl ilçesi Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Akif U. (31) yönetimindeki 17 KJ 659 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajı alamayınca kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ürün satış tezgahına girdi. Toprak yamaca çıkarak duran otomobilin sürücüsü Akif U. ile yanındaki Hüsniye B. (25) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:55 Kaynak: DHA
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