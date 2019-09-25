Son Dakika Haberleri: Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı

41 dakika önce

Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Dulkadiroğlu Caddesi ile Ulu Cami Caddesi'nin kesiştiği kavşakta yaşandı. Hasan Hüseyin K.'nin idaresindeki 44 LP 163 plakalı otomobil, bisikleti ile caddenin ters yönünde ilerleyen Mustafa D.'ye çarptı. Bisiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle asfalt zemine kafa üstü düşerek yaralandı. Yaralı bisikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, otomobilin bisiklete çarpma anı da iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman otomobil devi Daimler'e dizel araçlardaki aksaklıklar nedeniyle 870 milyon euro para cezası verildi
Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil yola aniden çıkan bisikletliye böyle çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]