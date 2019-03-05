Otomobil Yola Çıkan Atlara Çarptı, 3'ü Telef Oldu
1 saat önce
Elazığ'da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı.
Elazığ
'da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta otomobil sürücüsü yaralandı, 3 at ise telef oldu.
Kaza,Elazığ- Bingöl
karayolu Karakoçan
ilçesine 6 kilometre kala Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan 33 E 4111 plakalı otomobil, bir anda önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at ise telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Telef olan atlar ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:06 Kaynak: İHA
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