Son Dakika Haberleri: Otomobil Yola Çıkan Atlara Çarptı, 3'ü Telef Oldu

Otomobil Yola Çıkan Atlara Çarptı, 3'ü Telef Oldu

1 saat önce

Elazığ'da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı.

Otomobil Yola Çıkan Atlara Çarptı, 3'ü Telef Oldu, System.String[]
Elazığ'da başı boş bırakıldığı için yola çıkan atlara otomobil çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçta otomobil sürücüsü yaralandı, 3 at ise telef oldu.

Kaza,Elazığ- Bingöl karayolu Karakoçan ilçesine 6 kilometre kala Kalkankaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl'den Elazığ istikametine seyir halinde olan 33 E 4111 plakalı otomobil, bir anda önüne çıkan başıboş atlara çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, 3 at ise telef oldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.Telef olan atlar ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa
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