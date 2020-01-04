Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Son Dakika

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

6 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Otomobil, yolcu minibüs ile çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, otomobil ile şehirler arası yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolununu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Suruç ilçesinden Şanlıurfa'ya yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilmeyen 63 AAY 346 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Melek Akaltun, Meliha Akaltun, Kerem Akaltun, Merve Akaltun, Fevzi Akaltun, Semra Çezik, Remzi Kalkan, Osman Özşimşek, Ali Özşimşek, Yaşar Yüce, Halil Ceylan, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir ve Ekrem Demir yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Meliha Akaltun ile Asiye Demir, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:30 Kaynak: DHA
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