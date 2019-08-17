Otomobil, yolcu minibüsüne çarptı: 5 yaralı
50 dakika önce
DİYARBAKIR'da, otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:11 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'da, otomobilin şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Ekinciler Caddesi
'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 07 MZD 14 plakalı otomobil, 21 M 0116 plakalı şehir içi yolcu taşınan minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüsteki 3 yolcu ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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