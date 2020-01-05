Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

DİYARBAKIR'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

DİYARBAKIR'da yolcu otobüsüne arkadan çarpıp, takla atan otomobildeki Emine Güzel (66) öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi'nde meydana geldi. Tayfun Güzel yönetimindeki 01 BG 771 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Ömer M. yönetimindeki 21 BN 905 plakalı yolcu otobüsünün sol tarafına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Tayfun Güzel ile yanındaki Emine ve Esma Güzel yaralandı.

?İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Güzel, doktorların çabalarına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık duruklarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Emine Güzel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hasan Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesini İsrail istedi
Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü Son dakika: İran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması: Taahhütlerin hiçbirisine uymayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasım Süleymani açıklaması: Bu iş burada bitmeyecektir

Son Dakika Haberleri
21:42 'Pakistan to raise Kashmir issue at every world forum in 2020' (1) - Son Dakika
21:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya ile anlaşma) Hazmedemeyenler var." - Son Dakika
21:38 Erdoğan: "Biz o akşam Trump ile bir görüşme yaptık, 4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. - Son Dakika
21:38 Erdoğan: "Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum." - Son Dakika
21:35 Suriye rejim uçakları İdlib'e saldırdı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
20:12 Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika
20:10 9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 21:45:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]