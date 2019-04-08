Son Dakika Haberleri: Otomobil, Yolcu Servis Minibüsüyle Çarpıştı: 4'ü Ağır 6 Yaralı (1)

Otomobil, Yolcu Servis Minibüsüyle Çarpıştı: 4'ü Ağır 6 Yaralı (1)

21 dakika önce

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE TEM Otoyolu yan yolda bir otomobil ile özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Otomobil, Yolcu Servis Minibüsüyle Çarpıştı: 4'ü Ağır 6 Yaralı (1), System.String[]
Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA - SANCAKTEPE TEM Otoyolu yan yolda bir otomobil ile özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu otomobil kayganlaşan yolda döndüğü sırada özel bir şirkete ait yolcu servis minibüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü ağır, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. Servis minibüsünün sürücüsünün de kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında araçta sıkışan 2 kişi olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de yolu bir süre ulaşıma kapattı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:41 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Feribot Köprüye Çarptı, İki Otomobil Suya Düştü Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı Son Dakika! Sakarya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 30 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 08:02:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, Yolcu Servis Minibüsüyle Çarpıştı: 4'ü Ağır 6 Yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]