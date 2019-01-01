Otomobil Yoldan Çıkarak Takla Attı: 3 Yaralı
31 dakika önce
Samsun'un Alaçam ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Samsun
'un Alaçam
ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun- Sinop
karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Güler Şahin idaresindeki 55 TB 485 plakalı otomobil Yakacık
mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Şahin ve otomobilde yolcu olarak bulunan Elif Şahin ve Mehmet Şahin
yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:17 Kaynak: İHA
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