Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

31.05.2023 10:24

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkıp şarampoldeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Kütahya'da otomobilin yoldan çıkıp şarampoldeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 64 FA 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampoldeki ağaca çarppı. Kazada 6 kişi kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi belirtilmeyen bir yaralı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 5 yaralının tedavisinin sündüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Kütahya, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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