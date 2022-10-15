Otomobil yoldan çıkıp duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yoldan çıkarak duvara çaptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kargalı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 10 D 0741 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak duvara çaptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İ.K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ali K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında araçtan kurtarılan yaralılar, sağlık ekipleri teslim edildi. Jandarma ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ali K. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ