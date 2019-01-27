Otomobil Yoldan Çıkıp Ormana Girdi: 2 Yaralı
15 dakika önce
TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aştıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı.
TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerleri aştıktan sonra takla atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile kardeşi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Düzce'de hayatını kaybeden bir iş adamı için taziye ziyaretine gittikleri öğrenilen ve Ankara yönüne giden Recai Arslan yönetimindeki 34 RB 3353 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerleri aştıktan sonra ormanlık alana uçtu. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Arslan ile kardeşi İslam Arslan yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü Recai Arslan, ekiplerin müdahalesiyle kartarılarak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kardeşi ile birlikte ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - Zce
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:00 Kaynak: DHA
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