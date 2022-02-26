Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı

26.02.2022 20:29
Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu.

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü yaralanırken otomobil hurdaya döndü.

Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ayhan K. (46) idaresindeki 59 NG 195 plakalı otomobil, henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde yoldan çıkarak önce köprünün demir korkuluklarına, oradan da taklalar atarak tarlaya uçtu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ayhan K. olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bölgeye jandarma, bölge trafik ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Kazada araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri ise kaza mahallinde yol güvenliğini sağlayıp, yolu tek şeride düşürdü. Kazaya dair inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı
Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı

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Jandarma, Tekirdağ, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil yoldan çıkıp taklalar attı: 1 yaralı - Son Dakika
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