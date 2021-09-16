Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Evci mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun- Ordu karayolunda seyir etmekte olan 34 RK 8110 plakalı otomobil sürücüsü Engin Uyar direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan şarampole uçtu. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan Engin Uyar ve Naim Uyar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN