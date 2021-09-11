Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil yoldan çıktı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil şarampole devrildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil şarampole devrildi. Kaza, Adıyaman Kahta karayolunun 16. Kilometresinde meydana geldi. Yasin Sermisakçi yönetimindeki 06 ADK 67 plaka Renault marka otomobil Adıyaman istikametinden Kahta istikametine giderken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki levhaya çarparak yağmur suyu kanalı üzerindeki tali yoldaki tümseğe çarparak takla attı. Kazada sürücü ve otomobildeki Haşim Sermisakçı ve İsmail Sermisakçı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

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