Edinilen bilgiye göre, Abana- İnebolu karayolu Yakaören mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 37 BN 489 plakalı FİAT marka otomobil, karşıya geçmek isteyen ve ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki çocuğa çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından emniyet güçleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Abana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı - Son Dakika

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