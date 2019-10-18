Son Dakika Haberleri: Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü

1 saat önce

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölüNİĞDE - Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisi genç kıza otomobil çarptı.

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü

NİĞDE - Niğde'de yolun karşısına geçmeye çalışan 2 üniversite öğrencisi genç kıza otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan 2 genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Niğde-Bor yolu üzerinde meydana geldi. Ö.G. yönetimindeki 51 AAD 736 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü öğrencileri Fatma Gül U.ve Kader K.isimli kız öğrencilere çarptı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan 2 öğrenci hastanede hayatını kaybetti. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencilerine çarptı: 2 ölü

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:56 Kaynak: İHA
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