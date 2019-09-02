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Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya böyle çarptı

9 saat önce

Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya böyle çarptı Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya böyle çarptı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Bafra girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Sedat T. idaresindeki 55 TB 736 plakalı otomobil, yaya geçidine yakın bir yerden yolun karşısına geçmekte olan Hakkı Mutlu'ya çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralanan yayayı Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Aynı yerde 23 Nisan 2019 tarihinde de otomobilin yayaya çarpması sonucu yaya hayatını kaybetmişti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Samsun, Bafra, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:46 Kaynak: İHA
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