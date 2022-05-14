OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI

14.05.2022 00:54

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Polisevi mevkisinde meydana geldi. Oktay Dağhan (21) idaresindeki 67 AF 503 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Sevda Bayrat (43) ve Gülender Öztürk'e (58) çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan kadınlar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI
OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI
OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI
OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI

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Otomobil, Ereğli, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Son Dakika
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