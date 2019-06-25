Otomobil yolun kenarında bulunan kanala düştü: 3 yaralı
1 saat önce
Kırklareli İnece beldesi yakınlarında bir otomobilin yolun kenarında bulunan kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kırklareli İnece
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:42 Kaynak: İHA
beldesi yakınlarında bir otomobilin yolun kenarında bulunan kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kader Ertürk (48) yönetimindeki 39 EV 330 plakalı otomobil yolun kenarında bulunan kanala düştü. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Körler (90) ile Hatiye Çatak
(62) vatandaşların yardımı sağlık ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Yaralılar Kırklareli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KIRKLARELİ
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