Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yön levhasının ayağına çarptı.

Otomobil yön levhasının ayağına çarptı: 2 yaralı İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil yön levhasının ayağına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Emrez mahallesi Akçay caddesinde meydana geldi. Karabağlar'dan Gaziemir istikametine giden Savaş Hayrettin A. (34) yönetimindeki 35 BKT 39 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yön levhasının ayağına çarptı. Çarpma sonucu hasar gören otomobilde sıkışan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sürücü Savaş Hayrettin A. ve Ogün K. (35) ilk müdahalenin tamamlanması sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika

Aşısız taraftarların maçlara başkalarına ait HES kodlu kartlarla girme hilesi turnikede sona erdi

Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi

Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor

"Eşinize şiir yazıyor musunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal yanıt: Şiir gibi bir yaşamımız var

İttifak anketine MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil

Aşı karşıtı mitinginde olay çıktı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar: Sen kimsin lan

Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu

Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu