Son Dakika Haberleri: Otomobil Yük Trenine Çarptı: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Otomobil Yük Trenine Çarptı: 1'i Çocuk 2 Yaralı

30 dakika önce

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin hemzemin geçitte yük trenine çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Otomobil Yük Trenine Çarptı: 1'i Çocuk 2 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin hemzemin geçitte yük trenine çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Duran Bircan (66), yarıyıl tatilini geçirdiği  Hollanda'dan gelen kızı Güler Bircan (32) ile torunları Kaan (12) ve Durancan Safaoğlu'nu (10) otomobili ile havaalanından aldı. Duran Bircan yönetimindeki 50 EV 220 plakalı otomobil, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hemzemin geçitte yük trenine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Güler Bircan ile Kaan Safaoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar  Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:52 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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