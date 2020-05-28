Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı - Son Dakika

Otomobil yük trenine çarptı: 2 ağır yaralı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yük trenine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza 2 kişi ağır yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yük trenine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kaza 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Pazarcık ilçe çıkışında yer alan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hidayet Aygöynük yönetimindeki 27 AEL 881 plakalı otomobiliyle ilçe çıkışında yer alan hemzemin geçitten geçmek istediği anda 3 Sefer Numaralı Sivas Demirdağ'dan Hatay Payas ilçesine maden taşıyan yük trenine yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil 25 metre trenle sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü Hidayet Aygöynük ile yanında bulunan Emre Ateş ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 09:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu