Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü - Son Dakika
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Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü

11.05.2022 08:06

Ankara-Konya kara yolunda otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki 9 araçta hasar meydana geldi.

Ankara- Konya kara yolunda otomobil taşıyan tırın devrilmesi sonucu dorsedeki 9 araçta hasar meydana geldi.

Ankara'dan Konya'ya giden 06 CVY 883 plakalı tır, kara yolunun 72. kilometresinde devrildi.

Kaza sonrası tırda yüklü bulunan otomobillerin büyük bölümü yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak araziye savruldu.

Kazada tır sürücüsü ve yedek şoför hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü
Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü
Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü
Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü
Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü

YORUMLAR
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Sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi Sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi

Otomobil, Ankara, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil yüklü tır devrildi, 9 araç hasar gördü - Son Dakika
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