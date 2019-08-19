Son Dakika Haberleri: Otomobil yüksek gerilim direğine çarptı: 1 yaralı
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Otomobil yüksek gerilim direğine çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Karaman'da yüksek gerilim direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil yüksek gerilim direğine çarptı: 1 yaralı, System.String[]
Karaman'da yüksek gerilim direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Beydili köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tayyar A. (60) yönetimindeki 34 SEJ 99 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki yüksek gerilim direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Tayyar A., çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:54 Kaynak: İHA
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