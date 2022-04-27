Otomobil zeytinliğe daldı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Orhangazi- İznik kara yolu Heceler Mahallesi yakınında meydana gelen trafik kazasında içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişiden dördü hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre Habil Arslan (36) idaresindeki 16 VN 841 plakalı otomobil, Orhangazi'den İznik istikametine seyir halindeyken, Heceler mahallesi altında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil yol kenarında durabildi. Kazada otomobilde bulunan Özge Arslan (31), Gülçin Koşdas (25) ile 2 yaşındaki Duru ve Nehir Arslan hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale burada yapıldıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza nedeniyle yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.