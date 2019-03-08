Otomobil Zeytinliğe Düştü 1 Yaralı
1 saat önce
Bursa'da, otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe devrilmesi sonucu sürücü Şahin Evlek yaralandı.
Bursa
'da, otomobilin yol kenarındaki zeytinliğe devrilmesi sonucu sürücü Şahin Evlek yaralandı.
Kaza, Bursa- İzmir
karayolu üzerinde, Karacabey
'e bağlı İkizce
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul
'dan Balıkesir
yönüne giden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe düştü. Ters dönen araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı Şahin Evlek'e, Bursa yönüne giderken olayı tesadüfen gören İHH
Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Aracın alev almaması için soğutma çalışmasını da yine İHH Arama Kurtarma ekipleri gerçekleştirdi.
Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:35 Kaynak: DHA
Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti
Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik
Elektrik Çarpması Sonrası Hayatını Kaybeden Kayserisporlu Taraftar Toprağa Verildi
Otomobilden Atlayan Rabia Hayatını Kaybetti