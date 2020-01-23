Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi - Son Dakika

Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi

12 dakika önce

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro'luk madeni para ele geçirildi.

Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, 4 bin 880 adet sahte 2 Euro'luk madeni para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, sahte paralar adliyeye çuvalla taşındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente sahte para getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin kullandığı araç plakası tespit edilerek takibe alındı. Kent girişin durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde, poşetler içerisinde 4 bin 880 adet sahte madeni 2 Euro ele geçirildi.Otomobildeki C.K. ve E.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen 2 Euro'lar ise adliyeye çuvalla taşındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

14 yaşında kendi elektrikli aracını yaptı
Belge şart oldu; "çakar" artık korsan satışta Genç kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan adam tutuklandı Beşiktaş'ta personele 3.5 aydır maaş yok!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 14:50:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]