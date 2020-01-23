Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi (2) - Son Dakika

Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi (2)

6 saat önce

TUTUKLANDILAREskişehir'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde ele geçirilen 4 bin 880 adet sahte 2 Euro'luk madeni parayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen C.K. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobil zulasında 4 bin 880 adet sahte 2 Euro ele geçirildi (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR

Eskişehir'de polis ekiplerince durdurulan otomobilin bagaj ve motor kısmındaki gizli bölmelerde ele geçirilen 4 bin 880 adet sahte 2 Euro'luk madeni parayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen C.K. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturma sürüyor.


Eskişehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:11 Kaynak: DHA
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