Son Dakika Haberleri: Otomobil zulasında 737 kaçak cep telefonu ele geçti
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Otomobil zulasında 737 kaçak cep telefonu ele geçti

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada yurda yasadışı yollardan sokulan 737 cep telefonu ele geçirildi.

Otomobil zulasında 737 kaçak cep telefonu ele geçti, System.String[]

TEKİRDAĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada yurda yasadışı yollardan sokulan 737 cep telefonu ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurt dışından çok sayıda gümrük kaçağı telefonun ülkeye sokulacağını belirledi. Edirne'den hareket eden otomobilin plakasını belirleyip takibe alan polis, Çorlu ilçesi TEM üzerinde durdurup, aramaya aldı. Ş.Ç.'nin kullandığı araçta 74 android özellikli gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Telefon ele geçirilen araca öncülük ettiği değerlendirilen diğer aracı kullanan E.V.. ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının kendisine ait olduğunu beyan etti. Bunun üzerine araçta daha fazla gümrük kaçağı cep telefonu ve emtia olabileceği değerlendirilerek, araç X-Ray taramasından geçirildi. Taramada aracın çeşitli yerlerinde zulalanmış halde toplam ele geçirilen cep telefonu sayısı 737'e çıktı.

Kaçakçılıkla ilgili gözaltına alınan  E.V. ve Ş.Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:36 Kaynak: DHA
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