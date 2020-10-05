Otomobil zulasından 9 kilo uyuşturucu çıktı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polisin otomobilinde 9 kilo metamfetamin ele geçirdiği sürücüsü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine kent girişinde önlem alan ekipler, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Polislerin durdurduğu ve eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada, bir otomobilin marşpiyellerine gizlenmiş 14 paket halinde 9 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü.