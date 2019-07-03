Son Dakika Haberleri: Otomobilciler Odası 'rüşvet' şüphelilerinden 8'i adliyede
Son Dakika Güncel Haber

Otomobilciler Odası 'rüşvet' şüphelilerinden 8'i adliyede

1 saat önce

ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden, aralarından oda başkanı Mehmet Ali Balkan'ın da bulunduğu 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Otomobilciler Odası 'rüşvet' şüphelilerinden 8'i adliyede, System.String[]
ANTALYA Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddialarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden, aralarından oda başkanı Mehmet Ali Balkan'ın da bulunduğu 8 kişi, adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
İl  Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü sabah erken saatlerde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiasıyla Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el konuldu. Aralarında oda başkanı Mehmet Ali Alkan ile oda çalışanları, taksi durak başkanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
20 şüpheliden 12'si, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Alkan'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:52 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Diyarbakır'da dev operasyon! 5 milyon 430 bin kök Hint keneviri ele geçirildi 10 bin dolara böbrek! Ameliyat masasında yakalandılar Sıcaktan bunalan köpeğin bulduğu çözüm sosyal medyayı salladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:44:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilciler Odası 'rüşvet' şüphelilerinden 8'i adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]