Son Dakika Haberleri: Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarmanın durdurup, arama yaptığı otomobilde, 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi. Değerinin 500 bin lira olduğunu belirten uyuşturucuyla ilgili, 2'si İran uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, İran uyruklu 2 şüpheli ile bir Türk vatandaşının Van'dan temin edecekleri metamfetamini Manisa'nın Salihli ilçesine getirip, buradaki bazı kişilere teslim edeceği yönünde bilgiye ulaştı. E- 96 karayolu üzerinde önlem alan ekipler, otomobili pazartesi günü durdurdu. Narkotik köpeği 'Vicdan' ile otomobili arayan jandarma ekipleri, değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu belirtilen 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili 2'si İran uyruklu olmak üzere M.H., A.A.V.S., Y.E., F.E. ve S.T. 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Salihli, Manisa, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand: Türkiye'de Fars diline ilgi, İran'dan daha fazla
İranlı kadın, tarım ilacı içerek intihar etti Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobilde 1 kilo 14 gram metamfetamin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]