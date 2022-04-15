OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

Afyonkarahisar'da yol uygulaması yapan polis, durdurduğu otomobilde 1 kilo 65 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat üzerine, Kütahya yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği Zela'nın da yer aldığı aramada şoför koltuğunun arkasına gizlenmiş 1 kilo 65 gram uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki M.E., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.