OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

15.04.2022 13:35

Afyonkarahisar'da yol uygulaması yapan polis, durdurduğu otomobilde 1 kilo 65 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da yol uygulaması yapan polis, durdurduğu otomobilde 1 kilo 65 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat üzerine, Kütahya yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği Zela'nın da yer aldığı aramada şoför koltuğunun arkasına gizlenmiş 1 kilo 65 gram uyuşturucu ele geçirildi. Otomobildeki M.E., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

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Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: OTOMOBİLDE 1 KİLO 65 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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