Son Dakika Haberleri: Otomobilde 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Otomobilde 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi

16 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde 1 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Otomobilde 1 Kilo Skunk Ele Geçirildi, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin arama yaptığı otomobilde 1 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.Ç.'nin İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Polis, takibe aldığı O.Ç.'nin kullandığı otomobili,  TEM otoyolu gişeler mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, arka koltuğunu altına gizlenmiş torbada 1 kilo skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.Ç., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:41 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Çorlu, Tekirdağ, Güncel
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