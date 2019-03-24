Otomobilde 10 Kilo 250 Gram Eroin Ele Geçirildi
18 dakika önce
Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine arama yapılan otomobilin lastik içlerine şambrellere zulalanmış 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi.
Van
'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine arama yapılan otomobilin lastik içlerine şambrellere zulalanmış 10 kilo 250 gram sıvı eroin ele geçirildi. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Mart
günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine 07 plakalı bir otomobilin durdurulduğu belirtildi. Otomobilde, narkotik madde arama köpeği 'REXO' ile birlikte yapılan detaylı aramada; lastik içlerine şambrellere zulalanmış toplam 10 kilo 250 gram sıvı eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak R.U. ve D.İ. isimli 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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