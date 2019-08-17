Son Dakika Haberleri: Otomobilde 11 kilo esrar çıktı, sürücü gözaltında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobilde 11 kilo esrar çıktı, sürücü gözaltında

1 saat önce

Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Otomobilde 11 kilo esrar çıktı, sürücü gözaltında, System.String[]
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uygulama noktasında durumundan şüphelenilen araçta arama yapan ekipler, araçta 11 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayda sürücü gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:39 Kaynak: İHA
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