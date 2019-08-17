Otomobilde 11 kilo esrar çıktı, sürücü gözaltında
1 saat önce
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:39 Kaynak: İHA
'da durdurulan otomobilde 11 kilo esrar maddesi ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik
Şube ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Uygulama noktasında durumundan şüphelenilen araçta arama yapan ekipler, araçta 11 kilo esrar maddesi ele geçirdi. Olayda sürücü gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
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