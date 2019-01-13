Son Dakika Haberleri: Otomobilde 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Otomobilde 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

52 dakika önce

VAN'rda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde nakrotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, otomobilin havanlandırma boşluğunda ginlenmiş 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobilde 11 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN'rda polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde nakrotik köpek 'Şila' ile yapılan aramada, otomobilin havanlandırma boşluğunda ginlenmiş 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu Caddesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurdukları otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin havalandırma boşluğuna gizlenmiş 20 paket halinde 11 kilo 875 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Van, 3. Sayfa
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