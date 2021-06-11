Otomobilde 12 kilo bonzai ele geçti - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu otomobilde narkotik köpeği 'Kiraz' ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin faklı bölmelerine gizlenmiş 25 parça halinde 12 kilo 209 gram bonzai ele geçirildi. Araçtaki 1 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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