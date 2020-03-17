Otomobilde 13 kilo esrarla yakalanan şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

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Otomobilde 13 kilo esrarla yakalanan şüpheli adliyede (2)
6 saat önce
EVLİ ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞER SERBEST Bolu'da, 13 kilo 450 gram esrar ile yakalanan N.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:10 Kaynak: DHA
EVLİ ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞER SERBEST
Bolu'da, 13 kilo 450 gram esrar ile yakalanan N.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Eşi G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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