Otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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Otomobilde 1480 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
6 saat önce
Siirt'te bir otomobilde 1480 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Siirt'te bir otomobilde 1480 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Siirt- Şırnak kara yolunun Sağırsı Jandarma Karakolu Komutanlığı noktasında yol kontrol faaliyeti yürüten ekipler, durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada, 1480 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Olayla ilgili M.Ş.E ve A.K hakkında işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:20 Kaynak: AA
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