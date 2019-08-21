Son Dakika Haberleri: Otomobilde 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Otomobilde 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi

44 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobile yapılan aramada, 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Otomobilde 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde otomobile yapılan aramada, 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul'dan Manisa'nın Salihli ilçesine uyuşturucu hap getirileceğini öğrenen polis ekipleri, harekete geçti. Pazartesi akşamı uyuşturucunun taşındığı otomobil, Çarşamba Pazarı Mevkii yakınlarında durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda, aracın bagaj ve koltuk arkasına gizlenmiş 1720 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobildeki R.D. ve S.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İstanbul, Salihli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:58 Kaynak: DHA
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