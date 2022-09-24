İzmir yolu Sabuncubeli mevkisinde uygulama yapan Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Yunusemre Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin ecstasy hap ve 605 gram kubar esrar ile el telsizi, 2 cep telefonu, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi. Araçtaki Ü.P., gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yunusemre, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otomobilde 2 bin uyuşturucu hapla yakalanıp, gözaltına alındı - Son Dakika

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