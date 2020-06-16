Otomobilde '2. el sıfır' fırsatçılığı; plaka takıp, yüksek fiyattan satıyorlar - Son Dakika

Otomobilde '2. el sıfır' fırsatçılığı; plaka takıp, yüksek fiyattan satıyorlar

Yoğun talep gören sıfır araçları bayilerden toplayarak, plaka takan fırsatçılar, '2. el sıfır' olarak daha yüksek fiyattan satıyor.

Otomobilde '2. el sıfır' fırsatçılığı; plaka takıp, yüksek fiyattan satıyorlar, System.String[]

Yoğun talep gören sıfır araçları bayilerden toplayarak, plaka takan fırsatçılar, '2. el sıfır' olarak daha yüksek fiyattan satıyor. Uzmanlar, koronavirüsün etkisiyle tedariği zorlaşan sıfır araçlar piyasada zor bulunduğu için müşterilerin ikinci el sıfır araç satan spotçulara yöneldiğini söyledi. 2020 yılın ilk 4 ayında satışların yüzde 9'u spottan yapıldı.

Koronavirüs sürecinde otomobil fabrikaları üretime ara verdi. Bundan dolayı sıfır araç tedariğinde sıkıntılar yaşandı. Kredi faizlerinin düşmesiyle de sıfır araca olan talep arttı. Spot piyasasına yönelik araştırmalar yapan EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, talebin yüksek, arzın az olduğu dönemlerde piyasaya çıkan yeni modelleri bayilerden toplayarak, daha yüksek fiyatlara '2. el sıfır' olarak satanlara, 'spotçu' dediklerini söyleyerek, bazı galeriler bayilerden sıfır aracı alıp plaka takarak çok yüksek ücrete sıfır gibi sattığını dile getirdi.

"ARACA PLAKA TAKIP YÜKSEK FİYATTAN SATIYORLAR"

Plaka takılan aracın ikinci el statüsünde olduğunu dile getiren Şahin, "Sıfır satılan bir aracın çok kısa süre içinde yeniden satılmasına 'yeni aracın ikinci ele düşme döngüsü' ya da spot, yapanlara da spotçu diyoruz. Araç sıfır ama yapılan işlem ikinci el, çünkü plakası takılmış bir araç artık ikinci el statüsünde oluyor. 2020 yılının ilk 4 ayında yeni araç pazarında satışların yüzde 9'u spottan yapıldı. Yani 2020 model 87 bin otomobilin 8 bine yakını ikinci elde yeniden satıldı. Geçen yıl bu oran yüzde 2, bir önceki yıl ise yüzde 1,5'tu" dedi.

"ORGANİZE BİR YAPI VAR"

Şahin, "Şaşırtıcı olan arz sıkıntısı olurken spotun yükselmesidir. Spotu tek kişi yapmıyor, organize bir yapı var. Bu kişiler bayiden aracı alıp, plaka takarak çok yüksek ücrete sıfır gibi satıyor. Bu araçlar aslında ikinci el, insanlar sırada araç beklerken böyle bir şey oluyorsa büyük bir sorun vardır" diye konuştu.

"İKİNCİ ELDE SATILAN SIFIR ARAÇTAN UZAK DURUN"

Bayilerin araç satarken kişilere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Pandemi sürecinde otomobil fabrikaları üretime ara verdi, araç tedariği sıkıntısı oluştu ve ikinci el piyasasında fiyatlar arttı. Bazı sıfır araç satan yapılar, kısa zaman karına aldanıp, spotçulara araç tedarik etmektedir. Vatandaş kesinlikle ikinci elde satılan sıfır araçlardan uzak durmalıdır. Markaların ve bayilerin de araç sattıkları kişilere dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİ SIFIR ARAÇ İÇİN BEKLEMEK İSTEMİYOR"

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yüksek otomotiv mühendisi Öğr. Gör. Mahmut Nedim Tansu da "2020 yılında özellikle koronavirüsün etkisiyle otomobil üreticileri filolarda nakliye sorunu yaşadı. Üretim sıkıntısıyla sıfır araçlar Türkiye'ye gelemedi. Böyle olunca 2020 öncesi veya başında spotçuların almış olduğu araçlar piyasaya sürüldü. Sıfır otomobil almak isteyenler bayilere gittiği zaman, satış için ileri bir tarih veriliyor. Müşteri, beklemek istemediği için spotçuya yöneliyor ve spotçu aracı satıyor. Normalde, sıfır araçlara göre ikinci el araç piyasasında fiyatların daha düşük olması lazım. Müşteri bayide sıfır aracı bulamayınca spotçuya yöneliyor, spotçu bayideki satış rakamının daha üstünden satış yapıyor. Müşteriye, aracı temin edemeyeceğini, fiyatların daha da artacağını söylüyorlar. Müşteri de mecbur alıyor çünkü bayide araç yok" dedi.

"OTOMOBİL FİYATLARI UÇTU"

Otomobil satısı Hasan Zengin ise, "İnternette 2019 model sıfır araçlar, plakalı, bayideki 2020 model sıfır aracın fiyatının en az 15-20 bin lira üzerinde satılıyor. Vatandaş bayide sıfır araç bulamıyor veya 1 ay aracın gelmesini beklemek istemiyor, gidip plakalı aracı alıyor. Araçların fiyatları uçtu, biz bile sattığımız fiyattan aynı araçları alamıyoruz. Son 15 günde ÖTV söylentileri yüzünden biraz durgunluk var ama fiyatlar oynak" diye konuştu.

"İKİNCİ EL ARACIN FİYATI SIFIRI GEÇTİ"

İkinci el araç baktığını ama fiyatların yüksek olduğunu söyleyen otomobil alıcısı Mesut Öztürk de "Bayilerde sıfır araç kalmadı. İkinci ele talep artınca da fiyatlar yükseldi. Bir aracın sıfırı 210 bin lirayken ikinci eli 230 bini buldu. Stokta olmadığı için sıfır araç bakmıyorum. İsim yazdırıp, beklemen lazım. Şu anda bayiler sıfır aracın fiyatını bile söyleyemiyor. Otomobil fiyatlarına 30-40 bin lira koydular. 70 liraya aldığımız bir araç şimdi 130 bin lira oldu. 150-200 bin liralık bir araç bakıyorum, bütçeme göre olursa alacağım" dedi.


Koronavirüs, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobilde '2. el sıfır' fırsatçılığı; plaka takıp, yüksek fiyattan satıyorlar - Son Dakika

Son Dakika

Yasak aşk, üç çocuklu ünlü oyuncunun yuvasını yıktı Karnındaki kitleyi aldırmak için bıçak altına yatan güzel modelin bacağı kesildi Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı 7 aylık hamile Bircan Bali'nin canlı yayında fenalaştığını gören Seren Serengil, konuşmakta zorlandı Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu 75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum Çeyrek final öncesi son ödül oyununu kazanan takım, özel jetle tatil cenneti Samana'ya gitti Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor         
18:52
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı         
18:22
Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı         
18:10
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi         
18:07
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti         
17:36
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor         
17:30
Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı Güvenlik korucusunun koronavirüs testi pozitif çıkınca bir köy karantinaya alındı         
17:17
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
17:17
Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor Konya ve Kilis'te vakaların artmasına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymuyor         
17:11
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim         
17:05
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler         
16:59
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi         
16:51
Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor         
16:28
Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Bingöl'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
16:21
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı         
16:19
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi         
16:13
Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti Mardin'de 4'üncü kattan 3'üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti         
16:11
Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup Bu hastalıkları olanlar dikkat! İşte koronavirüste en riskli 11 grup         
16:00
Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi Schalke'li milli futbolcu Ozan Kabak, Golden Boy'a aday gösterildi         
15:58
Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi Koronavirüsle mücadelede ölüm oranını 3'te 1 oranında azaltan ilaç keşfeldildi         
15:47
Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı Patricia Callero, bugün ameliyat olan eşi Muslera'nın doğum gününü hastanede kutladı         
15:38
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor         
15:34
2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir, başından vurulmuş halde bulundu         
15:34
Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu         
15:17
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı         
15:14
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi         
15:09
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz         
15:08
Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor         
15:07
İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek         
14:59
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2020 19:01:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobilde '2. el sıfır' fırsatçılığı; plaka takıp, yüksek fiyattan satıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]