Otomobilde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi
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MANİSA'nın Salihli ilçesinde, arama yapılan otomobilde, poşet ve zarf içinde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:55 Kaynak: DHA
MANİSA'nın Salihli
ilçesinde, arama yapılan otomobilde, poşet ve zarf içinde 2 kilo 48 gram esrar ele geçirildi. Gözatlına alınan sürücü, mahkemece tutuklandı.
Salihli Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, A.B.'nin ilçe dışından satmak üzere Salihli'ye yüklü miktarda esrar getirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, A.B.'nin kullandığı otomobili tespit etti. Polis
ekipleri, aracı yolda durdurup arama yaptı. Aramada 2 ayrı poşet ve zarf içinde, toplam 2 kilo 48 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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