Son Dakika Haberleri: Otomobilde 2 kilogram metamfetamin ile yakalandı
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Otomobilde 2 kilogram metamfetamin ile yakalandı

1 saat önce

KAYSERİ'de, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.Ş. gözaltına alındı.

Otomobilde 2 kilogram metamfetamin ile yakalandı, System.String[]
KAYSERİ'de, uygulama noktasında durdurulan otomobilde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi, sürücü K.Ş. gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, K.Ş.'nin, Doğu illerinden aldığı uyuşturucu maddeyi Kayseri'ye getireceği bilgisine ulaştı. K.Ş. yönetimindeki otomobil, Kayseri- Malatya karayolu uygulama noktasında durduruldu. Araçta, narkotik köpeği 'Kama' ile arama yapıldı. Arka koltuğun altına gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü K.Ş. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:59 Kaynak: DHA
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